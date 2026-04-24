Пас Панарина не спас «Лос-Анджелес» от третьего поражения в плей-офф НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Колорадо Эвеланш» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на домашней арене «Кингз» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 4:2. В серии до четырех побед счет стал 3-0 в пользу «Колорадо».

У победителей шайбы забросили Габриэль Ландескуг, Кейл Макар, Арттури Лехконен и Брок Нельсон.

В составе «Лос-Анджелеса» отличились Тревор Мур и Адриан Кемпе. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин отметился голевой передачей — именно он ассистировал Кемпе.

Четвертый матч серии пройдет также в Лос-Анджелесе 26 апреля. «Колорадо» может досрочно оформить выход в следующий раунд в случае еще одной победы. «Лос-Анджелес» проиграл все три стартовые встречи и находится в шаге от вылета из плей-офф.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». Команда, которая два года подряд побеждала в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз», в текущем сезоне не смогла выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги.