Третьяк рассказал, сколько катков нужно построить в России

Трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью «Матч ТВ» заявил, что в стране должно быть минимум две тысячи ледовых катков.

© Матч ТВ

25 апреля Третьяку исполнится 74 года. Также в этот день он отметит 20 лет на посту президента Федерации хоккея России.

— Вы знаете, что в Канаде 2860 крытых катков. В Финляндии — 300 при населении в 5,6 миллиона. США — 2230, Швеция — 366… К сожалению, мы уступаем всем этим странам, если посчитать катки на душу населения. Когда я возглавил ФХР, у нас было 145 крытых катков. Теперь — 810.

— Неплохо. Рост почти в шесть раз.

— Нужно больше! Я как член совета при президенте несколько раз выступал, и Владимир Владимирович (Путин) меня внимательно слушал, вникал в вопрос. Он дал указание, чтобы правительство уделяло внимание развитию инфраструктуры. Мы разработали программу строительства катков вместе с правительством и министерством спорта.

— Сколько же нам нужно катков?

— Две тысячи! Чем больше, тем лучше. Потому что сейчас все арены переполнены. Все! У нас фигурное катание, шорт‑трек, школа, Молодежная лига, Юношеская лига, Всероссийская лига, Ночная лига, массовое катание — заработать им тоже надо… И это всё на одном стадионе.

Конечно, нам не хватает льда. И нужно строить еще больше катков. Федерация очень много сделала в международном плане. Так, мы получили право на проведение взрослого чемпионата мира в Санкт‑Петербурге, молодежного — в Новосибирске и Омске. А под это дает деньги государство, это целевая программа. В итоге новые красавцы‑стадионы появились в трех этих городах. И эти объекты строились под чемпионаты мира.

Мы в ФХР бились за то, чтобы это произошло. Да, турниры в итоге не состоялись не по нашей вине. Но стадионы уже построены усилиями нашей федерации, которой IIHF отдала право проведения этих соревнований, — сказал Третьяк «Матч ТВ».