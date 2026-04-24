Новый тренер ХК «Динамо» решил, что команде не нужен Комтуа

После назначения Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо», о котором клуб объявил 21 апреля, новый наставник пришел к выводу, что команда не нуждается в нападающем Максиме Комтуа.

© ХК "Динамо"

Контракт канадского форварда подходит к концу, при этом права на игрока остаются у «Динамо», однако агент спортсмена уже может рассматривать варианты обмена в пределах КХЛ.

27‑летний Комтуа в прошедшем сезоне провел 54 матча, в которых набрал 34 очка — 19 заброшенных шайб и 15 результативных передач — и завершил регулярный чемпионат с показателем полезности «−12».

В серии плей‑офф он выходил на лед в трех встречах и не записал результативных очков, отметившись полезностью «−2».

Тамбиев с февраля 2026 года был помощником главного тренера СКА Игоря Ларионова. Ранее он тренировал «Адмирал».