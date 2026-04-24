Третьяк назвал лучшего игрока сезона в КХЛ

Трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью «Матч ТВ» назвал форварда «Авангарда» Константина Окулова лучшим игроком сезона КХЛ.

Окулов в регулярном сезоне провел 68 игр и набрал 74 (24+50) очка, в плей‑офф у него 14 (8+6) очков в 10 матчах.

— Кто лучший игрок сезона в КХЛ?

— Есть много хороших полевых игроков. Я отмечу Константина Окулова, который сейчас идет первым среди лучших бомбардиров и снайперов плей‑офф, набрав 14 (8+6) очков в 10 матчах. Он — большой мастер. В трудный момент забивает. Прибавил в плей‑офф. А это очень важно, когда ты выходишь в лидеры, когда это необходимо, — сказал Третьяк «Матч ТВ».

Полуфинальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» стартует в пятницу, первый матч команды проведут в Ярославле.

