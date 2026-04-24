Гендиректор минского «Динамо» подвел итоги сезона

«Есть, над чем подумать». Генеральный директор минского «Динамо» подвёл итоги сезона
Генеральный директор «Динамо» Минск Артём Каркоцкий подвёл итоги сезона для белорусского клуба. Минское «Динамо» уступило «Ак Барсу» во втором раунде Кубка Гагарина в четырёх матчах.
«Сезон, к сожалению, подошёл к концу. Вроде только-только всё начинается, но в один день всё пролетает. Понимали, что должен был сделан шаг вперёд. Шли к этому. Так получилось, что шаг сделали минимальный, но для этого было потрачено ещё больше средств. Есть, над чем подумать, – передаёт слова Каркоцкого корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Регулярный чемпионат минское «Динамо» завершило на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.