Директор «Спартака» взял на себя ответственность за слабое выступление команды

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев взял на себя ответственность за слабое выступление команды в прошедшем сезоне. Красно-белые уступили «Локомотиву» в первом раунде Кубка Гагарина в серии из пяти матчей.

«Моя ответственность? Кто ничего не делает, тот не ошибается. Процесс комплектования команды – это процесс, который должен приносить результат. То, что было в прошлом сезоне, давайте оставим в прошлом. Будем смотреть в будущее и говорить о чём-то более позитивном. Вины с себя не снимаю за этот сезон», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

По итогам регулярки «Спартак» занял восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.