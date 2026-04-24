В «Торпедо» анонсировали переезд на новую ледовую арену: «Готовится событие со звездами федерального масштаба»
Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга выразил надежду, что летом клуб переедет в новый ледовый дворец, а на открытии арены выступят звезды «федерального масштаба».
Сейчас «Торпедо» выступает в КРК «Нагорный» (5500 зрителей), который был построен в 1972 году — это самая старая арена КХЛ. В городе уже достраивается новая арена на 12 тысяч зрителей.
— Когда переезд на новую арену?
— Согласно руководителю подрядчика, который подписал дорожную карту, клуб переезжает летом 2026 года на новую арену. Надеемся, нам хватит периода в месяц‑полтора, чтобы освоиться и провести тестовые матчи.
Этот вопрос набил оскомину. Надеюсь, летом туда переедем. Матч открытия станет не только спортивным, но и культурным мероприятием, поскольку готовится событие со звездами федерального масштаба, — передает слова Забуги корреспондент «Матч ТВ».
Нижегородская команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, уступив в серии «Металлургу» со счетом 1–4.
Прямые трансляции матчей плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru.
