Тренер "Спартака" рассказал о своем состоянии после операции

Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов восстановился после операции и готов продолжать работу. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее ТАСС сообщал, что "Спартак" занял восьмое место в таблице Западной конференции регулярного чемпионата. В первом раунде Кубке Гагарина красно-белые проиграли ярославскому "Локомотиву" в серии со счетом 1-4. В период с января по март Жамнов пропустил 16 матчей команды.