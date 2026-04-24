Тренер "Спартака" рассказал о своем состоянии после операции

Жамнов после операции чувствует себя хорошо и готов продолжать работу
Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов восстановился после операции и готов продолжать работу. Об этом он рассказал журналистам.
Ранее ТАСС сообщал, что "Спартак" занял восьмое место в таблице Западной конференции регулярного чемпионата. В первом раунде Кубке Гагарина красно-белые проиграли ярославскому "Локомотиву" в серии со счетом 1-4. В период с января по март Жамнов пропустил 16 матчей команды.
"Все, что нужно было со стороны хирурга, было сделано. Я здоров, готов дальше работать, препятствий нет, - сказал Жамнов. - А стресс - это неотъемлемая часть работы".