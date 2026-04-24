Ротенберг высказался о хоккее с мячом

Ротенберг о хоккее с мячом: «Мы одна хоккейная семья. У нас уже есть реализованные совместные проекты – эта работа точно будет продолжаться»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал посещение церемонии закрытия сезона в хоккее с мячом.
«Благодарен президенту Федерации хоккея с мячом России Евгению Иванушкину за приглашение. Очень ценно, что у нас уже есть реализованные совместные проекты, и эта работа точно будет продолжаться. Мы одна хоккейная семья, и такие инициативы очень важны для развития детей, сохранения традиций и будущего всего нашего хоккея. Уверен, в следующем сезоне вместе сделаем еще больше», – написал Ротенберг.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости