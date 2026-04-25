Третьяк предостерег Овечкина от политической карьеры

Трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил перспективы форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в политике. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Функционер предостерег игрока от политической карьеры.

«А зачем ему это? Депутат — это не просто кнопки во время голосования нажимать, приходится очень много работать», — заявил Третьяк.

Глава ФХР добавил, что за Овечкина обязательно проголосуют люди. «Но пусть сам выбирает. Давайте не будем за него думать», — отметил Третьяк.

Ранее стало известно о желании 40-летнего Овечкина сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом, который истекает летом.