"Ак Барс" переиграл "Металлург" в стартовом матче полуфинала Кубка Гагарина

Хоккеисты казанского "Ак Барса" неожиданно уверенно переиграли в гостях победителя регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский "Металлург" - 5:2.

Полуфинал Кубка Гагарина начался в пятницу с неожиданного домашнего поражения действующего победителя турнира ярославского "Локомотива" от омского "Авангарда". В субботу эту тенденцию поддержал и казанский "Ак Барс".

Первый матч этой серии прошел в Магнитогорске в субботу. И уже в дебюте встречи казанцы открыли счет после броска Ильи Сафонова. Никита Дыняк и успешно выменянный в "Спартаке" в конце регулярного сезона Нэйтан Тодд смогли развить успех - 0:3.

После этого наставник "Металлурга" Андрей Разин заменил основного вратаря Александра Смолина на Илью Набокова. В середине второго периода Люк Джонсон смог отыграть один гол, но почти сразу Александр Хмелевский снова вернул преимущество в три шайбы.

В заключительной 20-минутке команды обменялись голами. На шайбу Александра Петунина гости ответили вторым в матче голом Хмелевского.

"Ак Барс" выиграл со счетом 5:2 и повел в серии 1-0. Вторая игра состоится в Магнитогорске в понедельник.