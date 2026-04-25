Передача Кучерова не спасла "Тампу-Бэй" от поражения в серии против "Монреаля"

"Тампа-Бэй" уступает в серии "Монреалю", "Эдмонтон" проиграл третий матч "Анахайму", а "Юта" одержала историческую победу.

© Российская Газета

В третьем матче первого раунда плей-офф "Монреаль" дома принимал "Тампу-Бэй". Основное время встречи завершилось вничью - 3:3. А в овертайме победу канадскому клубу принес точный бросок защитника Лэйна Хатсона. Российский форвард "молний" Никита Кучеров отметился результативной передачей. "Монреаль" повел в серии 2-1, четвертая игра также состоится в Канаде.

"Анахайм" дома принимал "Эдмонтон". Счет в матче открыл российский форвард "Ойлерз" Василий Подколзин, однако затем хозяева смогли перехватить инициативу и добились победы - 7:4. В концовке встречи Подколзин отметился потасовкой с Джеффри Вьелем из "уток" и заработал 5 минут штрафа. "Анахайм" вышел вперед в серии до четырех побед - 2-1. Следующий матч также пройдет на домашней арене "Анахайма".

"Юта" проводила свой первый в истории домашний матч в плей-офф НХЛ. В третьем матче против "Вегаса" хозяева смогли добиться победы - 4:2. Голевая передача на счету российского форварда гостей Ивана Барбашева. "Юта" ведет в серии - 2-1, четвертая игра также пройдет на площадке "Маммот".