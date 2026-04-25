Легендарный российский хоккеист хочет завершить карьеру в США

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин заявил в соцсетях клуба, что хочет завершить карьеру, играя в США.

«Я хочу продолжать играть, быть здесь, быть частью команды в следующем сезоне и завершить карьеру в Питтсбурге. Но итоговый выбор не за мной, решение за руководством, возможно, за новыми владельцами клуба», — сказал Малкин.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в магнитогорском «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Также хоккеист стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

В первом раунде Кубка Стэнли 2026 года «Питтсбург» встречается с «Филадельфией». «Филадельфия» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:0. Четвертый матч серии состоится 26 апреля.

Ранее в «Металлурге» высказались о возможном возвращении Малкина из НХЛ.