Кросби обошел Овечкина по количеству голов в плей-офф НХЛ, забитых на выезде

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби обошёл российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по числу голов в плей-офф Национальной хоккейной лиги, забитых на выезде. Сейчас на счету Кросби 39 таких голов, у Овечкина — 38. Об этом сообщает StatsCentre в социальной сети X. Лидером рейтинга является Марк Мессье (52 гола), у Уэйна Гретцки 45 таких шайб.

В ночь на 26 апреля завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии — 3:1 в пользу «Филадельфии».