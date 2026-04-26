Канадский хоккеист развеял стереотипы о России

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» канадец Девин Броссо развеял стереотипы о России. Его слова приводит «Чемпионат».

Хоккеист заявил, что не ожидал большого количества хороших ресторанов в России.

«В любом ресторане, куда бы ты ни пошел, обслуживание и еда на высшем уровне. Это меня удивило», — поделился он.

Кроме того, Броссо отзывчивость и доброту людей.

Нападающий перешел в Континентальную хоккейную лигу в 2022 году, подписав контракт с «Куньлунь Ред Стар». За «Салават Юлаев» он начал играть в 2025 году.

Ранее канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра развеял мифы о России. Хоккеист заявил, что в Канаде россиян представляют угрюмыми людьми, которые пьют водку и приручают медведей, однако на самом деле это оказалось не так.