В матче КХЛ одновременно удалили всех хоккеистов

Массовая драка между хоккеистами произошла во втором матче полуфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом».

Игра проходит на стадионе «Арена-2000-Локомотив», на 18-й минуте счет открыл защитник «Локомотива» Артем Сергеев. Сразу поле гола форвард ярославской команды Александр Радулов что-то сказал вратарю соперника Никите Серебрякову, который кинулся на оппонента. Сразу после этого началась драка, и судьи приняли решение удалить обе пятерки, находящиеся на льду. Таким образом, в штрафные боксы отправились десять хоккеистов.

Первая игра, которая также прошла в Ярославле, завершилась победой «Авангарда» со счетом 5:2. Третья игра серии состоится в Омске 28 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. Четвертый матч тоже пройдет на домашнем стадионе «Авангарда» — 30 апреля.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее «Ак Барс» обыграл «Металлург» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.