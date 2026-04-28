Вице‑президент КХЛ высказался о драках в матче «Авангарда» и «Локомотива»

Драки и потасовки в матче «Авангарда» и «Локомотива» свидетельствуют о том, что в плей‑офф идет «спортивная война на льду», и иногда нервы игроков не выдерживают, заявил «Матч ТВ» вице‑президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), олимпийский чемпион Валерий Каменский.

В воскресенье «Авангард» в гостях обыграл «Локомотив» во втором матче серии третьего раунда плей‑офф КХЛ со счётом 3:1. На двоих команды получили 144 минуты штрафа. В первом и втором периодах произошли массовые драки. КХЛ оштрафовала игроков и главных тренеров «Локомотива» и «Авангарда» по итогам драк в минувшем матче.

— Массовые драки «Авангарда» и «Локомотива» — перебор?

— Это плей‑офф же. Чего вы хотите? Идет спортивная война на льду. Все бывает. Это хоккей, контактная игра. Конечно, нужно играть в хоккей в первую очередь. Но в плей‑офф все на нервах. Бывает, нервы не выдерживают. Но есть правила игры в хоккей, где такие вещи наказываются. Решения вынесли, — сказал Каменский «Матч ТВ».

«Авангард» ведет в серии до четырех побед со счетом 2–0, третий матч пройдет 28 апреля в Омске.

