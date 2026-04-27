Кучеров догнал Ягра по количеству результативных передач в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на чистое второе место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян. В матче с «Монреаль Канадиенс» нападающий отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, в его активе стало 177 (52+123) очков в карьере Кубка Стэнли, что помогло ему обойти Сергея Фёдорова, на счету которого 176 (52+124) очков. Рекорд по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян принадлежит Евгению Малкину, который набрал 183 (69+114) очков.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+2».