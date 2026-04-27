Нападающий СКА высказался о своем будущем

Форвард СКА Никита Дишковский высказался о своем будущем.

© Sports.ru

23-летний нападающий дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26. Он провел 66 игр в регулярке и набрал 23 (11+12) очка. В 5 играх против ЦСКА в плей-офф добавил 1 шайбу.

– Твой контракт истекает в мае. Ведутся ли какие‑то переговоры со СКА или с другими клубами?

– Сейчас со СКА ведутся переговоры. Пока агент работает, поэтому ждем продвижения.

– А лично сам хочешь остаться в команде?

– Конечно.

– Как оценишь прошедший сезон?

– Сезон получился на удивление непростым. Для себя оцениваю его как определенный прорыв. Новая лига, поэтому классно, что удалось здесь закрепиться и провести весь сезон в основной команде.

– Что послужило причиной вылета в первом раунде плей‑офф КХЛ?

– Неудача. Я бы это объяснил так, – сказал Дишковский.