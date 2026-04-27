Хоккеист «Динамо» продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев продолжит карьеру в «Автомобилисте».

В прошедшем регулярном сезоне Слепышев провёл за бело-голубых 62 матча, в которых набрал 27 очков — забросил девять шайб и отдал 18 результативных передач. В плей-офф на счету 31-летнего нападающего четыре матча без набранных очков. За «Динамо» Слепышев провёл два сезона.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Слепышев провёл 662 матча, в которых набрал 310 очков — забросил 144 шайбы и отдал 166 результативных передач. Форвард выступал за сборную России на чемпионате мира и Олимпийских играх. Слепышев — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина (2019 и 2022, 2023) в составе ЦСКА.