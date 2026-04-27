На белорусского хоккеиста претендуют 29 клубов НХЛ

Как стало известно «Матч ТВ», на белорусского форварда Виталия Пинчука претендуют 29 клубов НХЛ.

Контракт 24‑летнего нападающего заканчивается 1 июня. Он набрал 66 (31+35) очков в 65 матчах при полезности +21, добавив к этому 7 (2+5) очков в восьми играх плей‑офф.

— На Пинчука сейчас претендуют 29 клубов НХЛ. Три клуба, которые не проявили интерес к Пинчуку, не имеют скаутов в России и Белоруссии. Он в разной степени интересен всем, потому что никем не драфтован, и приедет в Северную Америку на дешевый контракт новичка. Виталий уже узнал все свои варианты и сейчас находится в процессе выбора команды. Что интересно, в сезоне‑2019/20 Пинчук играл в канадской юниорской лиге ОХЛ за «Кингстон Фронтенакс», набрав 34 (13+21) очка в 54 матчах. В этой же команде выступал Шейн Райт, которого видели первым номером того драфта, но в итоге он неожиданно ушел в «Сиэтл» под четвертым номером. Первым в «Монреаль» ушел Юрай Слафковски, вторым «Нью‑Джерси» забрал Шимона Немеца, третьим «Аризона» взяла Логана Кули… Пинчук был пятым бомбардиром клуба, но его на том драфте не взял никто. Хотя скауты всех 32 клубов НХЛ видели Виталия на льду. Потому что все до единого следили за Райтом. И что же? Теперь Шейн стал середнячком, а за Пинчуком выстроилась очередь из всех клубов НХЛ. Хотя пять лет назад его могли взять даже под номером 225 в седьмом раунде. Вот так Пинчук развился в минском «Динамо». Многие ждут, что он способен стать звездой НХЛ, — сказал «Матч ТВ» источник, приближенный к хоккеисту.

В понедельник Пинчук в своих соцсетях попрощался с минским «Динамо», где провел шесть сезонов.

