Джерси Гретцки продана на аукционе за рекордную сумму

Свитер канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, в котором он выиграл Кубок Стэнли в 1988 году и провел последний матч за «Эдмонтон Ойлерз», продан на аукционе Goldin за 2,8 миллиона долларов, сообщает пресс‑служба организации.

В этом джерси Гретцки сыграл в четвертом матче финальной серии плей‑офф НХЛ против «Бостон Брюинз». Отмечается, что канадец надевал этот свитер пять раз, включая стартовую встречу финала Кубка Стэнли. Спустя три месяца после завоевания трофея «Ойлерз» обменяли Гретцки в «Лос‑Анджелес Кингз».

Свитер Гретцки ушел на торгах за 2,806 млн долларов — это рекорд среди хоккейных джерси. Предыдущий рекорд в 1,452 млн был установлен в 2022 году и принадлежал этому же свитеру.

Гретцки — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, лучший бомбардир и ассистент в истории НХЛ.