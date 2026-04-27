Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» провел последний матч в НХЛ

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар провёл свой последний матч в карьере. Заключительной игрой для словенца стал четвёртый матч серии с «Колорадо Эвеланш» (1:5, 0-4). Копитар покинул площадку под овации болельщиков и партнёров по команде.

На счету 38-летнего словенца 38 (12+26) очков в 67 играх в прошедшем регулярном сезоне при полезности «+19». Всего за карьеру в лиге в рамках регулярок – 1316 (452+864) очков в 1521 игре.

Копитар выступал за «Лос-Анджелес» с сезона-2006/2007 и провёл всю карьеру в НХЛ в этом клубе. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). Перед началом сезона нападающий сообщил, что этот год станет для него последним в НХЛ.