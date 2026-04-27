Нападающие минского «Динамо» собираются продолжить карьеру в «Юте»

Нападающие Егор Бориков и Вадим Мороз уезжают из минского «Динамо» в «Юту»
Как стало известно «Матч ТВ», нападающие минского«Динамо» Егор Бориков и Вадим Мороз собираются продолжить карьеру в Северной Америке.
«Динамо» по итогам регулярного чемпионата заняло второе место в Западной конференции. Команда вышла во второй раунд Кубка Гагарина, где в четырех матчах уступила «Ак Барсу» (0–4 в серии).
— Бориков и Мороз продолжат карьеру в Северной Америке. Обоих на драфте выбирала «Юта». Бориков был выбран в 2025 году под 110‑м номером. Мороз выбирался в 2023 году еще «Аризоной» под номером 88. Если их отправят в АХЛ, то они готовы там играть. Но их цель — пробиться в НХЛ, — сообщил «Матч ТВ» источник, приближенный к команде.
22‑летний Мороз набрал 29 (14+15) очков в 54 матчах регулярки, добавив 2 (1+1) очка в восьми матчах плей‑офф.
20‑летний Бориков набрал 30 (16+14) очков в 59 матчах регулярки, добавив 2 (2+0) очка в семи матчах плей‑офф.
Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
