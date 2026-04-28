Стала известна зарплата Кулика по новому контракту с «Салаватом»

Зарплата защитника Евгения Кулика по новому контракту с «Салаватом» составит 25 миллионов рублей в год.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Сегодня клуб объявил о продлении контракта с Куликом на 2 года.
В минувшем регулярном Fonbet Чемпионате КХЛ Кулик набрал 13 (2+11) очков в 58 матчах, также на его счету одна передача в 3 играх Кубка Гагарина.
«Барсе» интересны Лаутаро и Жоао Педро. Форвардов «Интера» и «Челси» рассматривают как альтернативу Альваресу (Cadena SER)
Юные игроки из Новокузнецка обратились к Путину и Фетисову: «Чиновники решили превратить команду в группу здоровья. Вы выступаете за развитие детско-юношеского спорта, просим помочь»
Моуринью готов вернуться в «Реал», условия контракта не будут проблемой. Перес ведет переговоры с Мендешем (Флориан Плеттенберг)
«Барсе» интересны Лаутаро и Жоао Педро. Форвардов «Интера» и «Челси» рассматривают как альтернативу Альваресу (Cadena SER)
Юные игроки из Новокузнецка обратились к Путину и Фетисову: «Чиновники решили превратить команду в группу здоровья. Вы выступаете за развитие детско-юношеского спорта, просим помочь»
Моуринью готов вернуться в «Реал», условия контракта не будут проблемой. Перес ведет переговоры с Мендешем (Флориан Плеттенберг)