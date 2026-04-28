Стала известна зарплата Кулика по новому контракту с «Салаватом»

Зарплата защитника Евгения Кулика по новому контракту с «Салаватом» составит 25 миллионов рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня клуб объявил о продлении контракта с Куликом на 2 года.

В минувшем регулярном Fonbet Чемпионате КХЛ Кулик набрал 13 (2+11) очков в 58 матчах, также на его счету одна передача в 3 играх Кубка Гагарина.