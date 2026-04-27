«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов продлил контракт с клубом на три года. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

30-летний форвард выступает за «Салават Юлаев» с лета 2023 года. В минувшем сезоне Владислав провёл 62 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 21 (13+8) очко. В девяти играх плей-офф на его счету одна заброшенная шайба и четыре результативные передачи.

В КХЛ Ефремов также выступал за московское «Динамо». Всего в лиге он провёл 491 матч, в которых отметился 52 голами и 84 ассистами при полезности «+35». Хоккеист является бронзовым призёром МХЛ (2013), победителем Универсиады (2017), чемпионом ВХЛ (2017), бронзовым призёром чемпионата России (2020) и бронзовым призёром КХЛ (2025).