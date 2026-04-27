Хоккейный агент рассказал, когда ждет возвращения сборной на мировые турниры

Хоккейный агент Шуми Бабаев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Александром БЛАГОРАЗУМОВЫМ ответил на вопросы о будущем сборной России по хоккею.

– В прошлом году в майские праздники состоялось турне сборной России, планируется ли что-то подобное в этом году?

– Знаю, что в середине мая состоится «Кубок Будущего» в Новосибирске – об этом была официальная информация несколько дней назад. Там сыграет наша молодежка и юниоры, молодежка Беларуси и сборная Студенческой хоккейной лиги. Большей информацией не располагаю.

– Как вы думаете, когда ждать полноценное возвращение сборной России на международную арену?

– Надеюсь, что молодежная сборная вернется на международные турниры уже в этом году.

– Министр спорта Михаил Дегтярев ранее заявил, что во второй половине года есть хорошие предпосылки для возвращения российских футболистов на международный уровень. Как считаете, хоккей «подтянется»?

– Если вернут футбол, то вернут и хоккей – все пойдет параллельно. Мы видим сейчас тенденцию по возвращению во многих видах спорта, поэтому я думаю, что скоро и до нас доберутся.

«Кубок Будущего» пройдет в Новосибирске третий год подряд с 14 по 17 мая.

В нём выступят четыре команды: молодежная и юниорская сборные России, молодежная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).