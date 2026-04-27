Назаров оценил ход серий в полуфинале Кубка Гагарина

Андрей Назаров: «За Кубком Гагарина наблюдают не только в Европе, но и во всем мире. Полуфиналы получаются яркими, отмечу отличный показ – картинка дает возможность насладиться хоккеем»
Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мыслями на тему полуфинальных серий в Кубке Гагарина.
«Полуфиналы в плей-офф КХЛ получаются яркими и богатыми на события, как все и ожидали. Команды бьются на каждом участке льда, много стычек, ребята ложатся под шайбу и не жалеют себя. Только так, за счет характера, можно добиться победы. Отмечу и отличный показ обеих серий: качественная картинка дает возможность сполна насладиться хоккеем. Продолжаем следить и болеть за красивую игру. Ключевой, на мой взгляд, станет игра лидеров во всех четырех оставшихся клубах. Самые высокооплачиваемые хоккеисты должны вести свои команды вперед, от них многого ждут тренеры и болельщики. Так что команды, лидеры которых окажутся более решительными и удачливыми, в итоге пробьются в финал. А значит, сделают нашу лигу еще более популярной, ведь за Кубком Гагарина сейчас наблюдают не только в Европе, но и во всем мире», – сказал Андрей Назаров.
Медведев выиграл минимум по 10 матчей на всех «Мастерсах»
Глава Норвежской футбольной ассоциации призвала упразднить премию мира ФИФА: «Это не входит в полномочия организации. Важно не сокращать дистанцию от политиков»
Акинфеев пропустит остаток сезона: «Продолжаю бороться с воспалением, процесс болезненный. Карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы восстановиться к следующему сезону»