Главный тренер «Баффало» высказался об ударе Задорова по Далину клюшкой

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Линди Рафф прокомментировал эпизод, в котором российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров клюшкой ударил хоккеиста «Сэйбрз» Расмуса Далина в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась победой «Баффало» со счётом 6:1 (3-1 в серии).

На 57-й минуте во время паузы в игре Задоров приблизился к шведскому защитнику, ткнул ему клюшкой в корпус, а затем попытался ударить рукой, оказавшись за спиной у Далина. Россиянин получил 15 минут штрафа по итогам этого эпизода.