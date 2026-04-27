Российского хоккеиста клуба НХЛ оштрафовали

Российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» Никиту Задорова оштрафовали на пять тысяч долларов за удар соперника. Об этом сообщает сайт НХЛ.

Хоккеиста наказали за удар шведского защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина. Инцидент произошел в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором хоккеисты «Бостона» проиграли со счетом 1:6. Задорова удалили до конца игры.

По итогам четырех матчей хоккеисты «Баффало» ведут в серии со счетом 3-1. Пятая игра пройдет 29 апреля в Баффало и начнется в 02:30 по московскому времени.

Ранее российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин получил сотрясение мозга после силового приема, полученного в ходе четвертого матча серии с «Оттавой Сенаторз». Та встреча завершилась победой «Каролины» со счетом 4:2. Команда выиграла серию со счетом 4-0 и попала во второй раунд Кубка Стэнли‑2026.