Белорусский игрок поделился эмоциями от подписания контракта с «Нэшвиллом»

Белорусский нападающий Виталий Пинчук поделился эмоциями от подписания контракта с клубом НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Ранее форвард выступал в КХЛ за минское «Динамо».

– Особо прям грандиозных мыслей нет, потому что пока я не там, не надел майку и не вышел на первый матч. Ещё предстоит очень большая работа, большой труд в межсезонье. Плюс ещё туда надо добраться, познакомиться со всеми ребятами, с тренерским штабом. Пока ещё мечта не сбылась, но уже близка.

– Кто был первым человеком, которому ты позвонил, уже когда было принято решение?

– Конечно, родители. Когда уже заранее понимал, что подпишу, позвонил и рассказал, что и как.

– Как мама отреагировала?

– Мама, конечно, задавала много вопросов. Что за город? Куда едешь? Кто там есть из русских, белорусов?

– Что для тебя самое тяжёлое в этом расставании с Минском?

– Ой, много чего. Это очень большая часть моей жизни, профессиональной карьеры. Самая большая часть. Я провёл здесь шесть лет. Сейчас, когда появились новости, сколько болельщиков писали приятные слова и желали удачи. Это прям было тяжело, — цитирует Пинчука Hockey.by.