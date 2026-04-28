Кросби повторил достижение Овечкина

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил две результативные передачи в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли сезона-2025/26 против «Филадельфии Флайерз» (3:2).

Этим достижением он увеличил свои статистические показатели в матчах, потенциально способных выбить соперника из турнира. В официальном сообщении лиги отмечается, что в подобных матчах Кросби набрал 21 очко (5 голов + 16 результативных передач) в 24 таких играх за карьеру.

Это позволило ему занять седьмое место среди действующих игроков по числу набранных очков в подобных поединках.

В перечне других активных хоккеистов, достигавших отметки в 20 и более очков в аналогичных матчах, указаны следующие показатели:

• Патрик Кейн — 25 очков (7+18);

• Александр Овечкин — 24 очка (13+11);

• Брэд Маршан — 23 очка (11+12);

• Клод Жиру — 21 очко (5+16);

• Коннор Макдэвид — 21 очко (8+13);

• Крис Крайдер — 21 очко (15+6).

В общей статистике выступлений Кросби в плей‑офф по состоянию на эту игру зафиксированы 72 заброшенные шайбы и 134 результативные передачи в 185 матчах Кубка Стэнли.