Монсон дал совет Овечкину
Боец ММА и депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон дал совет российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.
Его слова приводит «Матч ТВ».
Также он рассказал, за счет чего Овечкин в 40 лет до сих пор играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
«Хоккей для Александра — не просто игра. Он тренируется круглый год, и его тело находится в отличном состоянии, именно это позволяет ему проводить такую блистательную карьеру и побить столько рекордов», — заявил Монсон.
Контракт Овечкина с «Вашингтоном» заканчивается летом 2026 года. Ранее он заявил, что хотел бы отыграть еще два сезона в команде.
