Монсон дал совет Овечкину

Боец ММА и депутат Курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон дал совет российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

Его слова приводит «Матч ТВ».

«Овечкин — один из величайших хоккеистов всех времен. Только он может решать, когда завершать карьеру в НХЛ. Он не должен оставаться, чтобы угодить россиянам, болельщикам "Вашингтона" или кому-то еще. Нужно исходить только из своего желания», — сказал Монсон.

Также он рассказал, за счет чего Овечкин в 40 лет до сих пор играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Хоккей для Александра — не просто игра. Он тренируется круглый год, и его тело находится в отличном состоянии, именно это позволяет ему проводить такую блистательную карьеру и побить столько рекордов», — заявил Монсон.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» заканчивается летом 2026 года. Ранее он заявил, что хотел бы отыграть еще два сезона в команде.