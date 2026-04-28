КХЛ оштрафовала игроков и тренеров «Локомотива» и «Авангарда»

Спортивно‑дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ вынес решение по итогам второго матча полуфинальной серии плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом».

Встреча состоялась в воскресенье в Ярославле и завершилась победой гостей со счетом 3:1. На двоих команды получили 144 минуты штрафа. В первом и втором периодах произошли массовые драки.

Штрафы получили главный тренер «Локомотива» Боб Хартли и возглавляющий «Авангард» Ги Буше, они наказаны в соответствии с п. 4.10. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ — «главный тренер команды, чей хоккеист первым или вторым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию».

Также как инициаторы драки оштрафованы нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков и защитник «Локомотива» Алексей Береглазов, голкипер «ястребов» Никита Серебряков — за демонстрацию «непристойного, нецензурного или оскорбительного жеста по отношению к любому лицу». Также СДК принял решение не накладывать дополнительное наказание на защитника ярославцев Александра Елесина, который во второй игре получил двойной малый штраф за удар головой. Также штрафы наложены на оба клуба.

«Авангард» ведет в серии до четырех побед со счетом 2–0. Третий матч пройдет 28 апреля в Омске.