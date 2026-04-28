«Торпедо» продлило контракты с четырьмя хоккеистами

«Торпедо» продлило контракты с четырьмя игроками.

Защитники Арсений Варлаков и Александр Пелевин, нападающие Руслан Газизов и Артем Мисников подписали новые однолетние двусторонние соглашения.

«Выступая в системе нашего клуба, игроки стабильно демонстрируют высокий уровень, являясь одними из лидеров на своих позициях в матчах Всероссийской Хоккейной Лиги. Также они активно привлекаются к тренировочной работе и играм за «Торпедо» в КХЛ. Желаем успехов в новом сезоне, постоянного совершенствования своего мастерства и множества ярких побед», – говорится на сайте «Торпедо».

В регулярке-2025/26 Варлаков провел 8 матчей и сделал 2 передачи за «Торпедо», в активе Пелевина и Газизова по 1 игре в Фонбет Чемпионате КХЛ.