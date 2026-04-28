Губерниев: дисциплинарный комитет КХЛ должен разобрать ситуацию с Разиным

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что дисциплинарный комитет КХЛ должен разобрать ситуацию с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным и журналистом на послематчевой пресс‑конференции.

В понедельник «Металлург» победил дома «Ак Барс» со счетом 4:2. Счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина стал равным: 1–1.

После игры Разин во время пресс‑конференции пригласил за стол корреспондента со словами: «Где этот смурфик из Казани? Иди сюда, сейчас тебя узнает вся страна». Специалист высказал недовольство заголовком материала, который, по его словам, портит его репутацию. Кроме того, тренер позволил себе следующее высказывание: «Давай я предположу, что ты — педофил. А что, по типажу ты похож. Представляешь, какое у тебя будет клеймо?»

— У нас некоторые тренеры много себе позволять стали. Конечно, такие вещи надо пресекать. Вседозволенность — это плохая штука. Мне кажется, дисциплинарный комитет КХЛ должен разобрать ситуацию. Такие вещи надо пресекать в зародыше. Журналист, может, в отличие от Разина заканчивал университет. А что заканчивал Разин? Вопрос. В хоккей играл здорово! Хочу дать коллегам совет — с такими персонажами надо пожестче и построже, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

