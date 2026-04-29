Мичков не вернулся в Филадельфию после игры Кубка Стэнли

Журналист Эван Аткинс, освещающий матчи «Флайерс», сообщил, что Матвей Мичков отказался возвращаться в Филадельфию после пятой игры серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (2:3, 3-2).

Ранее стало известно, что 21-летний россиянин опоздал в аэропорт и главный тренер команды Рик Токкет не пустил его в самолет.

Форвард должен был полететь другим рейсом в эконом-классе по просьбе тренера, но не сделал этого. Сообщается, что Мичкова видели в Чикаго, где он ожидал ночной рейс в Дубай.

Нападающий пропустил предыдущий матч по решению Токкета. В текущем Кубке Стэнли у него нет очков в четырех играх при 10:05 в среднем на льду.