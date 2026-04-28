Капитан «Металлурга» высказался о задачах команды в Казани

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков поделился ожиданиями от третьей игры в серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» в Казани.

© Чемпионат.com

– Какой у вас план на казанские матчи? Будете играть по гостевой модели?

– Не сказал бы, там шум-гам будет, естественно. Определяющими станут первые 10 минут. Соперник побежит под рёв трибун. Надо сдержать будет всё это дело.

– Перед началом серии Андрей Владимирович Разин сказал, что хочет закончить быстро. Настрой такой?

– Все хотят закончить быстро. Но главное – закончить в нашу пользу. А с каким счётом – неважно, – сказал Маклюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.