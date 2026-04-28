Кожевников прокомментировал введение Тардифа в Зал славы IIHF

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал введение в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) главы организации Люка Тардифа, отметив, что функционер в своей работе преследует политические интересы вместо того, чтобы развивать хоккей.

Ранее стало известно, что Тардиф будет введен в Зал славы IIHF. Торжественная церемония состоится во время чемпионата мира в Швейцарии, который пройдет с 15 по 31 мая.

— Решение о введении Тардифа в Зал славы IIHF — это бред. Он не работает на хоккей, а работает только на себя и на политику, — сказал Кожевников корреспонденту «Матч ТВ».

Тардиф возглавляет Международную федерацию хоккея с 2021 года. В марте он объявил о том, что не собирается баллотироваться на новый срок и сложит свои полномочия в октябре 2026‑го.