Федерация спортивных журналистов попросила КХЛ оценить поведение Разина

Федерация спортивных журналистов России о Разине: «Тренер «Металлурга» позволил себе неэтичное поведение в отношении нашего коллеги. Рассчитываем, что КХЛ даст оценку»
Федерация спортивных журналистов России попросила КХЛ оценить поведение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.
В понедельник магнитогорцы победили дома «Ак Барс» (4:2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. На пресс-конференции Разин пригласил за стол корреспондента со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?».
Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты».
«27 апреля тренер ХК «Металлург» Андрей Разин на послематчевой пресс-конференции позволил себе неэтичное поведение в отношении одного из наших коллег. Федерация спортивных журналистов России считает необходимым заявить: недопустимо, когда тренер публично переходит на личности, а в ответ на оправданный вопрос об игре дает оценки профессиональной работе журналиста, которые сопровождаются оскорбительными сравнениями. В регламенте КХЛ прописаны нормы поведения официальных лиц. Поведение Разина – это неуважение к лиге, к аккредитованному ею журналисту и представителям всех СМИ. Мы рассчитываем, что руководители ХК «Металлург» и представители КХЛ в ближайшее время дадут соответствующую оценку поведению Андрея Разина», – сказано в сообщении.
В исполнительный комитет федерации входят комментатор Виктор Гусев, Василий Конов (заместитель генерального продюсера «Матч ТВ»), Максим Максимов (главный редактор «Спорт-Экспресса»), Дмитрий Тугарин (глава пресс-службы Федерации тенниса России) и другие. Полный состав насчитывает 16 человек.
Паркер ушел с поста тренера «Бернли» по согласию сторон. Команда вылетела в Чемпионшип через год после выхода в АПЛ
«Рейсинг Буллз» представили солнечно-желтую ливрею для Гран-при Майами
Паркер ушел с поста тренера «Бернли» по согласию сторон. Команда вылетела в Чемпионшип через год после выхода в АПЛ
«Рейсинг Буллз» представили солнечно-желтую ливрею для Гран-при Майами
