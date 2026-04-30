Малкин повторил рекорд Федорова по количеству игр в Кубке Стэнли

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в 183-м матче в плей-офф НХЛ, повторив рекорд среди россиян, который принадлежит Сергею Федорову.

39-летний Малкин сыграл в шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли сезона-2026 против "Филадельфии" (0:1 ОТ). Для россиянина этот поединок стал 183-м в карьере в розыгрышах Кубка Стэнли, что позволило ему сравняться с легендарным Сергеем Федоровым, который ранее единолично удерживал это достижение.

В текущем плей-офф Малкин в шести матчах забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Несмотря на усилия ветерана, "Питтсбург" уступил в серии "Филадельфии" 2-4 и завершил борьбу за трофей.

Ранее Малкин, контракт которого с "пингвинами" истекает летом, заявил, что хотел бы продолжить выступление за клуб в следующем сезоне.