Три клуба НХЛ ведут переговоры с игроком «Северстали»

Агент нападающего Данила Аймурзина Александр Черных заявил «Матч ТВ», что ведет переговоры с тремя клубами НХЛ, которые в ближайшие дни могут подписать контракт с хоккеистом.

24‑летний Аймурзин в текущем сезоне в 69 матчах за «Северсталь» забросил 15 шайб и отдал 31 результативную передачу. Контракт форварда с череповецким клубом действует до 31 мая.

— Аймурзина в КХЛ мы уже точно в следующем сезоне не увидим?

— Точно — это когда есть контракт с подписями и печатями. Что Аймурзин подпишет контракт с НХЛ, на сто процентов я вам не скажу.

— Но конкретика‑то наверняка есть.

— Мы разговариваем с клубами, обсуждаем условия. Как только мы придем к компромиссу и расставим точки над i, пришлют контракт, который мы имеем право подписать уже сейчас. Вот тогда можно будет сказать про сто процентов. А сейчас желание у Аймурзина по‑прежнему есть. Он настроен на отъезд в НХЛ, но всё может быть.

— Можете назвать количество клубов, с которыми ведете переговоры?

— Их небольшое количество, пока что три клуба, но, возможно, захочет кто‑то еще.

— Когда, на ваш взгляд, может быть подписан контракт?

— Точно сказать не могу, может, два‑три дня, а может, следующая неделя, — сказал Черных корреспонденту «Матч ТВ».