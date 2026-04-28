Три клуба НХЛ ведут переговоры с игроком «Северстали»

Три клуба НХЛ ведут переговоры с Аймурзиным, контракт может быть подписан через два‑три дня — агент
Агент нападающего Данила Аймурзина Александр Черных заявил «Матч ТВ», что ведет переговоры с тремя клубами НХЛ, которые в ближайшие дни могут подписать контракт с хоккеистом.
24‑летний Аймурзин в текущем сезоне в 69 матчах за «Северсталь» забросил 15 шайб и отдал 31 результативную передачу. Контракт форварда с череповецким клубом действует до 31 мая.
— Аймурзина в КХЛ мы уже точно в следующем сезоне не увидим?
— Точно — это когда есть контракт с подписями и печатями. Что Аймурзин подпишет контракт с НХЛ, на сто процентов я вам не скажу.
— Но конкретика‑то наверняка есть.
— Мы разговариваем с клубами, обсуждаем условия. Как только мы придем к компромиссу и расставим точки над i, пришлют контракт, который мы имеем право подписать уже сейчас. Вот тогда можно будет сказать про сто процентов. А сейчас желание у Аймурзина по‑прежнему есть. Он настроен на отъезд в НХЛ, но всё может быть.
— Можете назвать количество клубов, с которыми ведете переговоры?
— Их небольшое количество, пока что три клуба, но, возможно, захочет кто‑то еще.
— Когда, на ваш взгляд, может быть подписан контракт?
— Точно сказать не могу, может, два‑три дня, а может, следующая неделя, — сказал Черных корреспонденту «Матч ТВ».
