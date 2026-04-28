СКА заработал больше всех российских клубов КХЛ

Петербургский СКА стал самой заработавшей командой Континентальной хоккейной лиги в 2025 году.

Выручка армейцев с Невы составила 8,28 млрд. рублей.

Следом идет казанский «Ак Барс», заработавший за прошлый год 5,87 млрд. рублей.

Тройку самых прибыльных клубов КХЛ замкнул омский «Авангард» (4,78 млрд.).

СКА становится командой с самой большой выручкой второй год подряд. В 2024-ом красно-синие заработали 10,07 млрд. рублей.

В отчетности были представлены команды КХЛ без учета финансов, минского «Динамо», «Барыса» и «Шанхайских Драконов», а также московских ЦСКА и «Спартака».

Общая прибыль 17 клубов, которые опубликовали отчетность, составила 36,77 млрд. рублей, что на 5,84% больше, чем в 2024-м.

СКА под руководством Игоря Ларионова в текущем сезоне занял 5-е место в Западной конференции КХЛ и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от ЦСКА – 1-4 в серии.