Юные хоккеисты из Новокузнецка записали видеообращение к Путину и Фетисову: «Чиновники решили превратить нашу команду в группу здоровья. Знаем, что вы выступаете за развитие детско-юношеского спорта, просим помочь команде»
Юные новокузнецкие хоккеисты записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и двукратному олимпийскому чемпиону, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову.
Игроки сообщили, что команду хотят переделать в группу здоровья, что лишит из возможности выступать на первенстве Сибирского федерального округа.
«Мы – хоккейная команда ДЮСШ Металлург 2013 из города Новокузнецка, 6 лет занимаемся любимым видом спорта на малой ледовой арене Новоильинского района имени нашего земляка Сергея Бобровского. Несмотря на то, что администрация спортивной школы вносила изменения как в тренерский штаб, так и в состав игроков, мы уже 3 года выступаем на первенстве СФО среди сверстников. Участие в данных соревнованиях формирует спортивный характер, командный дух и конкурентоспособность, что крайне важно в нашем виде спорта. По окончании текущего сезона чиновники решили превратить нашу команду в группу здоровья, забрав возможность дальнейшего спортивного роста и хоккейных перспектив. Руководство школы «Металлург» объявило о том, что для нашей команды дальнейшее участие в первенстве СФО невозможно. Взамен они предложили продолжить тренироваться для себя и посещать коммерческие турниры за счет родителей. Уважаемые Владимир Владимирович Путин и Вячеслав Александрович Фетисов, мы знаем, что вы активно выступаете за развитие детско-юношеского спорта, прикладываете большое количество усилий для того, чтобы спорт был доступен во всех частях нашей страны. Просим вас обратить внимание на данную ситуацию, помочь сохранению нашей команды и ее участию в первенстве СФО под руководством нашего тренера Кузьменко Евгения Сергеевича», – говорится в обращении команды из Новокузнецка.
