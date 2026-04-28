Агент оценил шансы Глотова продолжить карьеру в «Тракторе»

Только чудо позволит нападающему Василию Глотову продолжить карьеру в «Тракторе», заявил «Матч ТВ» агент хоккеиста Александр Черных.

© КХЛ

Действующий контракт Глотова с «Трактором» истекает в мае 2027 года. В 69 матчах «регулярки» и плей‑офф текущего сезона КХЛ 28‑летний форвард забросил 13 шайб и отдал 26 результативных передач.

— Как я понимаю, с большей долей вероятности Глотова в «Тракторе» в следующем сезоне не будет. С чем это связанно?

— Так и есть. Насколько я понимаю, это связано с бюджетом команды. На Василия есть большой спрос, а через год он может уйти бесплатно. Здесь экономика выходит на первый план и диктует эти действия. Поэтому вероятны изменения, после которых Глотов продолжит карьеру в другом клубе.

— Речь идет о заинтересованности топ‑клубов лиги?

— Еще перед Новым годом многие обращались, и этот интерес никуда не пропал.

— В «Тракторе» уже дали понять, что шансов на то, что Глотов останется в команде, практически нет?

— Только если чудо случится. Может, появится новый спонсор, который придет и скажет: «Я готов вас финансировать, чтобы Вася остался». Всё очень быстро меняется, — сказал Черных корреспонденту «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.