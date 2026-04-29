Главный тренер «Эдмонтона» оценил результативность нападающего

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался об игре нападающего Коннора Макдэвида в серии с «Анахайм Дакс». В первых двух матчах канадец не смог набрать ни одного очка. За последующие три игры Макдэвид набрал 6 (1+5) очков.

«Я действительно думаю, что он играл лучше всего в последних четырёх периодах серии. В третьем периоде четвёртой игры, я думаю, у него были действительно хорошие голевые моменты, он два или три раза прорывался к воротам, и мы почти забили один из них примерно через пять минут после начала четвёртой игры. Но он постоянно совершенствуется, и это хороший знак для нас», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.