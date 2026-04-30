«Авангард» победил «Локомотив»

В Омске прошёл четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт в серии – 3-1 в пользу омского клуба.

В начале второго периода Василий Пономарёв с передач Дмитрия Рашевского и Александра Волкова открыл счёт во встрече. В середине третьего периода Константин Окулов с передачи Николая Прохоркина удвоил преимущество хозяев.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 2, 4* и 6* мая.

* — при необходимости.