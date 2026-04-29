Капитан «Эдмонтона» прокомментировал победу над «Анахаймом»

Макдэвид о 4:1 с «Анахаймом»: «Эдмонтон» по-прежнему в сложной ситуации. Мы просто дожили до следующего матча, потребуются огромные усилия»
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу над «Анахаймом» (4:1, 2-3) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
«Мы по-прежнему в очень сложной ситуации. Нужно найти способ победить на их непростой арене, потребуются огромные усилия. В четвертой игре мы были близки, и у нас будет еще одна возможность. Нужно быть благодарным уже за то, что мы дожили до следующего матча. Это все, что мы сделали. Давление все еще на нас, но для них впереди тоже важная игра. Я уверен, что они не захотят возвращаться в Эдмонтон», – сказал Макдэвид.
В 48 лет умер экс-игрок «Коламбуса» Мэтт Дэвидсон. Он выступал за клуб с 2000 по 2003 год
Мостовой о спаде «Балтики»: «Я с самого начала говорил, что нужно дождаться конца сезона. Кто у них там – Талалуев или Талалаев? У нас же все по дружбе, по зализыванию. А я смотрю профессионально»
