Мичков опоздал в аэропорт после игры «Филадельфии» с «Питтсбургом»

Клубный репортер «Филадельфии» Эван Аткинс сообщил, что Матвей Мичков не прибыл вовремя в аэропорт после пятой игры серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (2:3, 3-2).

Когда 21-летний россиянин приехал, главный тренер команды Рик Токкет не пустил его в самолет. Форвард полетел в Филадельфию на другом рейсе в эконом‑классе.

Мичков пропустил предыдущий матч по решению тренера. В текущем Кубке Стэнли у него нет очков в четырех играх при 10:05 в среднем на льду.