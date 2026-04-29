Мичков опоздал в аэропорт после игры «Филадельфии» с «Питтсбургом»

Мичков опоздал в аэропорт после 5-й игры «Филадельфии» с «Питтсбургом». Токкет не пустил его в самолет, форвард полетел эконом-классом на другом рейсе
Клубный репортер «Филадельфии» Эван Аткинс сообщил, что Матвей Мичков не прибыл вовремя в аэропорт после пятой игры серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (2:3, 3-2).
Когда 21-летний россиянин приехал, главный тренер команды Рик Токкет не пустил его в самолет. Форвард полетел в Филадельфию на другом рейсе в эконом‑классе.
Мичков пропустил предыдущий матч по решению тренера. В текущем Кубке Стэнли у него нет очков в четырех играх при 10:05 в среднем на льду.
