«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником

Защитник Сергей Варлов продлил контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс‑служба уфимского хоккейного клуба.

Новое соглашение 25‑летнего хоккеиста будет действовать до 2028 года. Предыдущий контракт был рассчитан до 31 мая 2026 года.

В текущем сезоне Варлов провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. Также защитник отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в 10 играх плей‑офф.

Варлов на протяжении всей карьеры в КХЛ выступает за «Салават Юлаев».

